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محامو أوجلان يتقدمون بطلب جديد لمقابلة موكلهم

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محامو أوجلان يتقدمون بطلب جديد لمقابلة موكلهم
AP
زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان
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تقدم محامو زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان بطلب إلى المدعي العام الجمهوري في بورصا لمقابلة موكلهم في سجن إمرالي.

وتقدم محامو أوجلان، راضية أوزتورك وفائق أوزكور أرول وريزان سراجا وجنكيز يوركلي، بطلب جديد إلى المدعي العام الجمهوري في بورصا، حيث يرفض الإدعاء العام التركي طلبات المحامين للقاء موكلهم.

وبعد 8 سنوات من منعهم اللقاء بموكلهم تمكن محامو عبد الله أوجلان من لقائه يومي 2 و22 مايو، ويومي 12 و18 يونيو، وفي الـ7 من أغسطس 2019.

المصدر: وكالة أنباء "أهوار"

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