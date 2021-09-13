ميركل: إدماج غرب البلقان يخدم المصلحة الجيوستراتيجية المطلقة في مواجهة نفوذ القوى الأخرى

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن إدماج غرب البلقان يأتي في المصلحة الجيوستراتيجية المطلقة للاتحاد الأوروبي في مواجهة نفوذ القوى الأخرى في هذه المنطقة من أوروبا.

وأضافت من بلغراد خلال الزيارة التي تقوم بها إلى صربيا وألبانيا: "نحن أعضاء الاتحاد الأوروبي، يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن هناك مصلحة جيواستراتيجية مطلقة بالنسبة لنا لقبول هذه الدول حقا في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش: "يمكننا أن نرى أن هناك تراجعا في حين أنه يوجد تأثير العديد من مناطق العالم الأخرى في البلقان".

وقالت: "يجب أن نتذكر باستمرار الأهمية الجيوستراتيجية لتقريب هذه البلدان من الاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية ستزور يوم 16 سبتمبر باريس لمناقشة ملفات مختلفة خاصة، حيث ستترأس فرنسا الاتحاد الأوروبي الدورة المقبلة.

المصدر: وكالات