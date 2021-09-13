بايدن يعلن ولاية أريزونا منطقة كوارث
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra6n
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية أريزونا منطقة كوارث، ووجه بالمساعدة الفدرالية لمواجهة آثار العواصف والفيضانات التي شهدتها البلاد من الـ22 من يوليو وحتى الـ24 منه.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين.
كما أمر بتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من العواصف الشديدة والفيضانات في مقاطعات أباتشي وكوكونينو ونافاغو.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.