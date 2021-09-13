رغم التجربة الصاروخية الجديدة.. واشنطن تؤكد تمسكها بالحوار مع بيونغ يانغ

أكد البيت الأبيض أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية لم يتغير بعد تجربتها الصاروخية الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "نحن لا نزال مستعدين للحوار مع كوريا الشمالية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية ولم يتغير أي شيء في هذا الاتجاه".

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وأضافت أن واشنطن كالسابق تسعى للعمل الدبلوماسي المباشر مع بيونغ يانغ، ومنفتحة على التواصل معها في أي مكان وأي توقيت دون شروط مسبقة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن نجاح تجارب صاروخ مجنح بعيد المدى يومي السبت والأحد الماضيين، قالت إنه أصاب هدفه على بعد 1.5 ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي