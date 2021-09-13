وزير الخارجية الأوكراني السابق ينتقد مقترح تبنّي الأبجدية اللاتينية في بلاده

انتقد وزير الخارجية الأوكراني السابق بافيل كليمكين مقترح تبنّي الأبجدية اللاتينية في اللغة الأوكرانية بدلا من الأبجدية السيريلية المعتمدة في روسيا.

وكتب كليمكين على "فيسبوك" اليوم الاثنين: "أعتقد أن الأبجدية السيريلية تعتبر جزءا من حمضنا النووي بغض النظر عن اللغة الروسية"، مشيرا إلى أن العديد من الشخصيات الوطنية الأوكرانية استخدموا الأبجدية السيريلية.

واعتبر أن النقاش حول الانتقال إلى الأبجدية اللاتينية بهدف الابتعاد عن روسيا سيصب في مصلحة موسكو.

وأضاف أن الانتقال إلى اللاتينية لن يجعل الأوكرانيين أكثر تقدما، لكنه أيد ضرورة تعلم اللغة الانجليزية.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، الذي دعا لانتقال اللغة الأوكرانية من الحروف السيريلية المستخدمة أيضا في اللغات الروسية والبيلاروسية والبلغارية والصربية وغيرها، إلى الحروف اللاتينية.

كما دعا دانيلوف إلى تعلم اللغة الإنجليزية في أوكرانيا ابتداء من رياض الأطفال.

المصدر: نوفوستي