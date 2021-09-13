جاهزة لاستئناف عملها.. كلاب تخلى عنها أصحابها في مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي

في مركز تدريب متواضع في مطار كابل وجدت عشرات الكلاب التي تخلى عنها أصحابها خلال عمليات الإجلاء من أفغانستان، مقرا جديدا لها بانتظار عودتها لعملها في الكشف عن القنابل والممنوعات.

وفي حين بقيت هوية أصحابها مجهولة، أفاد المدربون الجدد بأنهم عثروا على عدد كبير من هذه الكلاب في القسم الذي كانت تستخدمه القوات الأميركية في مطار العاصمة الأفغانية قبل خروجها من البلاد في 30 أغسطس.

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وقال المدرب هواد عزيزي الذي يعمل في شركة تتولى الأمن في المطار، إنه خرج بحثا عن كلاب قد تكون تركت في المطار بمجرد مغادرة آخر جندي أمريكي.

وأوضح متحدّثا لوكالة فرانس برس في مركز التدريب الذي يقع قبالة حظائر الطائرات والمعدات العسكرية الأمريكية "عندما رأيت الجنود يغادرون ذهبت لإنقاذ الكلاب".

وعثر عزيزي على 30 كلبا نصفهم في المنطقة التي كانت تسيطر عليها القوات الأمريكية، فيما عُثر على كلاب أخرى في مناطق تابعة للشرطة الأفغانية.

وتحظى الكلاب حاليا بالرعاية والتدريب على أيدي عزيزي وزملائه في مركز التدريب التابع للشركة الأمنية وهو عبارة عن حاويتين كبيرتين تفصل بينهما أرض عشبية.

وفي 30 أغسطس الماضي سحبت الولايات المتحدة آخر قواتها من أفغانستان، منهية بذلك أطول حرب خاضتها وذلك قبيل الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أدت إلى الاجتياح الأمريكي.

المصدر: أ ف ب