البابا فرنسيس يحذر الدول الأوروبية من "الأنانية"

حذر البابا فرنسيس الدول الأوروبية من التركيز المفرط على الحقوق الفردية والحروب الثقافية على حساب الصالح العام، وسط تزايد النعرات القومية ومشاعر معاداة المهاجرين في أوروبا.

وفي أول زيارة بابوية لسلوفاكيا منذ عام 2003، قال البابا: "في هذه الأراضي، وحتى عقود قليلة مضت، خنق نظام فكري واحد الحرية. اليوم، هناك نظام فكري واحد آخر يفرغ حرية المعنى، ويحد من التقدم نحو الربح والحقوق فقط للاحتياجات الفردية".

وأضاف البابا مخاطبا الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا ومسؤولين ودبلوماسيين آخرين في حدائق القصر الرئاسي: "الأخوة ضرورية لعملية الاندماج الأوروبية الملحة".

يذكر أن البابا غالبا ما دعا إلى حلول أوروبية لأزمة المهاجرين وانتقد الحكومات التي تحاول معالجتها بإجراءات أحادية أو انعزالية.

المصدر: "رويترز"