ضبط شاحنة محملة بالأسلحة البيضاء قرب مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن

ضبطت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي شاحنة محملة بالأسلحة البيضاء بما فيها السكاكين ومنجل ومدية، قرب مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

إقرأ المزيد

وأوضحت الشرطة أن سائق الشاحنة يدعى دونالد كريغهيد (44 عاما)، وهو مواطن أمريكي من ولاية كاليفورنيا رصدت أجهزة الأمن شاحنته بلا لوحة قرب مقر الديمقراطيين.

وحسب بيان الشرطة لاحظ أحد ضباط الدورية بعد منتصف ليل الاثنين شاحنة Dodge Dakota تحمل صليبا معقوفا وغيره من رموز العنصرية البيضاء.

وأضافت الشرطة أن تفتيش العربة أسفر عن العثور على "سكاكين عديدة" بداخلها إلى جانب منجل ماشيتي وحربة، وهما محظوران في واشنطن العاصمة.

وقال كريغهيد إنه كان في "دورية"، كما أنه أطلق تصريحات عدة تعكس اعتقاده بتفوق العنصر الأبيض.

المصدر: "نوفوستي"