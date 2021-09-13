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تضامنا مع أسرى "جلبوع".. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة إسرائيل في واشنطن (صورة)

أخبار العالم

تضامنا مع أسرى
Reuters
سفارة إسرائيل في واشنطن - أرشيف -
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تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لفعالية أمام سفارة إسرائيل لدى واشنطن، عبر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين بإلقاء الملاعق أمام مبنى السفارة.

وتظهر الصورة مئات الملاعق الملقاة على مدخل سفارة إسرائيل في واشنطن، في إشارة رمزية إلى عملية سجن جلبوع التي حفر فيها الأسرى الستة نفقا من أرضية المعتقل فروا عبره.

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام

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