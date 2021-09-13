تضامنا مع أسرى "جلبوع".. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة إسرائيل في واشنطن (صورة)

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة لفعالية أمام سفارة إسرائيل لدى واشنطن، عبر المشاركون فيها عن تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين بإلقاء الملاعق أمام مبنى السفارة.

وتظهر الصورة مئات الملاعق الملقاة على مدخل سفارة إسرائيل في واشنطن، في إشارة رمزية إلى عملية سجن جلبوع التي حفر فيها الأسرى الستة نفقا من أرضية المعتقل فروا عبره.

#صورة.. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة الاحتلال في واشنطن تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين ودعماً لعملية #نفق_الحرية. pic.twitter.com/zyj2NfbS1j — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 13, 2021

متظاهرون يلقون عشرات المعالق أمام سفارة الاحتلال في واشنطن تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين. pic.twitter.com/lAtH433yAE — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) September 13, 2021

المصدر: "تويتر" + وسائل إعلام