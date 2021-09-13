بريطانيا.. 61 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا
AFP
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سجلت بريطانيا اليوم الاثنين 61 وفاة و30825 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة.
وكانت بريطانيا سجلت يوم أمس 29173 إصابة و56 حالة وفاة.
وبحسب البيانات الحكومية، تلقى 44048093 شخصا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أي 81% من السكان.
ومنذ اندلاع الوباء في أوائل العام الماضي توفي 134261 شخصا في المملكة المتحدة بكورونا، وبلغ إجمالي الإصابات 7256559.
المصدر: skynews
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