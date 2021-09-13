"طالبان": من الضروري أن يزور وزير خارجيتنا روسيا والصين وإيران

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أنها ترى ضروريا أن يقوم وزير خارجيتها بزيارات إلى روسيا والصين وإيران لكن الأمر يحتاج إلى إجراء مشاورات تحضيرية مع هذه الدول.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية قال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين إنها تنوي تكليف أمير خان متقي، وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية التي أعلنت "طالبان" عن تشكيلها قبل أيام، بزيارة الدول المذكورة.

وأوضح أنه يعتبر تنظيم زيارات إلى روسيا والصين وإيران وإقامة علاقات سياسية معها أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى بحثها مع سلطات الدول الثلاث.

وأضاف شاهين أن أعضاء البعثات الدبلوماسية الأفغانية في الخارج سيتم استبدالهم إذا استدعت الحاجة لذلك.

المصدر: "نوفوستي"