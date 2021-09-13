قرغيزستان.. العثور على ورشة لإصدار جوازات سفر مزورة إلى 5 دول

عثرت هيئة الأمن في قرغيزستان على ورشة يقوم عمالها بإصدار جوازات سفر أوروبية مزورة.

واتضح أن وكالة خاصة ما كانت تقوم مقابل رسوم بتوظيف مواطني الجمهورية في بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأفادت مصادر بأن كل أصحاب هذه الجوازات المزورة لم يستطيعوا الذهاب إلى أبعد من أوكرانيا حيث تم احتجازهم من قبل حراس الحدود المحليين وإعادتهم إلى وطنهم.

وكانت في الوثائق المزورة جوازات سفر لكل من بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا واليونان.

المصدر: سبوتنيك