تأجيل جلسة محاكمة زعيمة ميانمار السابقة سان سوتشي لمرضها

قال محامو زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة، أونغ سان سوتشي، إنها لم تتمكن من حضور جلسة المحكمة المقررة اليوم الاثنين، لأنها شعرت بالمرض.

وقال مين مين سوي، أحد محامي الزعيمة السابقة إن الأخيرة شعرت بالمرض اليوم وهي في طريقها إلى المحكمة من المكان السري الذي تحتجزه فيها الحكومة العسكرية.

وطلب فريقها تأجيل جلسة الاستماع، وسمح لها بالعودة إلى مسكنها.

يذكر أن سو تشي تحاكم في العاصمة نايبيداو بتهمة التحريض على الفتنة، والتي جاء فيها أنها نشرت معلومات يمكن أن تسبب قلاقل أو اضطرابات عامة، بالإضافة إلى تهمتي انتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لحراسها الشخصيين، واستخدام أجهزة اتصال غير مرخصة.

واعتقلت سو تشي في الأول من فبراير، بعدما استولى الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة.

هذا وكان من المقرر أن تكون جلسة الاستماع الخاصة بسوتشي في المحكمة هي الأولى منذ يوليو الماضي، عندما علق عمل المحاكم كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا على مستوى البلاد.

المصدر:AP