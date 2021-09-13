استطلاع: انقسام جمهوري حول قوة ترامب كمرشح للحزب لانتخابات 2024

يعتقد غالبية أعضاء الحزب الجمهوري أن الرئيس السابق دونالد ترامب، يجب أن يكون زعيم الحزب، لكنهم منقسمون حول ما إذا سيكون ترامب مرشحا قويا إذا قرر الترشح لانتخابات 2024.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع شركة SSRS، فإن 63% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية يعتقدون أن ترامب يجب أن يكون زعيم الحزب الجمهوري، بينما قال 37% إنه لا ينبغي له ذلك.

وعما إذا كانوا يعتقدون إن الحزب له فرصة أفضل للفوز بالبيت الأبيض في عام 2024 مع ترامب أو مرشح آخر، قال 51% من المشاركين في الاستطلاع إن الحزب ستكون لديه فرصة أفضل للفوز بالرئاسة في عام 2024 مع ترامب كمرشح، مقارنة بـ49% من الجمهوريين الذين قالوا إن الحزب ستكون لديه فرصة أفضل مع شخص آخر.

يذكر أنه في مارس 2019، قال 78% من المستطلعين إن للجمهوريين فرصة أفضل للفوز بالبيت الأبيض في عام 2020 مع ترامب كمرشح للحزب، بينما قال 17% فقط إن الحزب الجمهوري ستكون لديه احتمالات أقوى مع شخص آخر.

المصدر: The Hill