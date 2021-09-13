مسلحون يفرجون عن عشرات الطلاب المخطوفين في نيجيريا

قال مصدر حكومي محلي في نيجيريا إن مسلحين أفرجوا عن عشرات الطلاب المخطوفين منذ مطلع سبتمبر، في ولاية زمفرا، شمال غربي البلاد.

وجاء الإفراج عن طلاب مدرسة كايا أمس، بعد بدء عمليات عسكرية ضد العصابات الإجرامية التي ضاعفت منذ شهور عمليات الخطف الجماعي لقاء فدية في شمال نيجيريا.

هذا وقتل مسلحون 12 عنصرا أمنيا في البلاد خلال هجوم استهدف قاعدة عسكرية نهاية الأسبوع الماضي في زمفرا، قبل ان يسرقوا أسلحة ويضرموا النار في المباني.

وقطعت الاتصالات في زمفرا وأجزاء من ولاية كاتسينا المجاورة لمنع المجموعات المسلحة من التواصل مع بعضها البعض بشأن تحركات الجنود خلال العملية الأمنية.

المصدر: فرانس برس