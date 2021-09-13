الخارجية الروسية تتوجه بطلب إلى التشيك بعد احتجاز مواطن روسي في براغ

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن براغ لم تبلغ موسكو حتى الآن باحتجاز المواطن الروسي ألكسندر فرانتشيتي والاتهامات الموجهة إليه.

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وقال لافروف: تم إرسال الطلبات المناسبة على مستوى السفارة الروسية لدى التشيك وكذلك الطلب الرسمي على مستوى لجنة التحقيق. نريد أن نفهم ما هي الاتهامات الموجهة إلى مواطننا... من الممكن أن يدور هناك الحديث عن مواجهة النازيين الجدد أي ما يسمى "كتائب المتطوعين" التي تعتبر غير شرعية في الغرب نفسه. نريد أن نعرف عما يدور الحديث".

كما عبر الوزير الروسي عن أمله بأن تتفق أعمال السلطات التشيكية فيما يخص قضية فرانتشيتي، مع القانون ولا تخضع للاستفزازات السياسية.

وأفاد المتحدث باسم رئاسة الشرطة التشيكية، أوندرجيه مورافتشيك، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أمس الأحد، باحتجاز مواطن روسي في مطار براغ اعتمادا على مذكرة توقيف صادرة عن أوكرانيا.

من جهته أكد الناطق باسم السفارة الروسية لدى براغ، نيكولاي برياكين، أن الحديث يدور عن المواطن الروسي، ألكسندر فرانتشيتي.

وطالبت السلطات الأوكرانية بتسليم الروسي المحتجز لأوكرانيا بسبب "مشاركته النشيطة في أحداث ربيع القرم".

وكلف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، لجنته بالتحقيق في هذه المشكلة.

المصدر: نوفوستي