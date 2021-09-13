الأطباء ينصبون الخيام أمام مقر الحكومة البولندية

نصبت مجموعة من الأطباء والممرضات والمسعفين وغيرهم من العاملين في القطاع الطبي، الخيام أمام مقر الحكومة البولندية في وارسو، احتجاجا على تدني الأجور والرواتب.

ويسعى المشاركون في الفعالية، إلى زيادة الإنفاق على نظام الرعاية الصحية في بولندا، حتى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع رواتب العاملين في المجال الصحي، وكذلك التعديل الفوري لقانون تحديد الحد الأدنى للأجور، وكذلك توظيف العدد المطلوب من الموظفين غير الطبيين والإداريين.

ونصب المحتجون، اليوم حوالي 15 خيمة أمام مبنى مجلس الوزراء في وسط العاصمة. كما رفعوا لافتات: "نحن نتصرف لصالح المريض"، و "المرضى في خطر".

وحتى الآن، لم تتدخل الشرطة، بأي شكل في هذه الفعالية الاحتجاجية.

المصدر: نوفوستي