أوكرانيا تطلب تسليمها المواطن الروسي المحتجز في براغ
قال أوليغ نيكولينكو المتحدث باسم خارجية أوكرانيا، اليوم إن احتجاز المواطن الروسي ألكسندر فرانشيتي في براغ، كان نتيجة تنسيق بين هيئات حماية القانون في أوكرانيا والتشيك.
وأضاف: "جاء هذا الاعتقال، كنتيجة للجهود المنسقة بين هيئات حماية القانون في أوكرانيا والتشيك، والهادفة لتقديم ألكسندر فرانشيتي إلى العدالة لارتكابه عددا من الجرائم ضد دولتنا، ومن بينها المشاركة في احتلال روسيا للقرم. يعمل الجانب الأوكراني حاليا على استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة ألكسندر فرانشتي إلى العدالة في أوكرانيا".
يوم أمس، قال أونديج مورافشيك السكرتير الصحفي لهيئة رئاسة الشرطة التشيكية، إنه تم اعتقال مواطن روسي في مطار براغ يوم الأحد، على أساس مذكرة اعتقال دولية صادرة عن أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
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