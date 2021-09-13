صندوق الاستثمارات: لقاح "سبوتنيك لايت" أكد فعاليته بنسبة تصل إلى 83,7% بين المسنين في الأرجنتين

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بأن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أظهر فعاليته بنسبة ما بين 78,6-83,7% ضد فيروس كورونا بين المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما.

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وقال الصندوق: "تم نشر نتائج البحث حول فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" بين المسنين في الأرجنتين في مجلة "EClinicalMedicine" وتدل نتائج هذا البحث على أن لقاح "سبوتنيك لايت" أظهر فعاليته بنسبة ما بين 78,6 و83,7% ضد فيروس كورونا بين المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاما والذين يدخلون مجموعة الخطر المتزايد للإصابة".

وأشار البحث إلى أن لقاح "سبوتنيك لايت" أظهر أعلى فعالية ضد فيروس كورونا بين المسنين مقارنة مع اللقاحات المتكونة من الجرعتين.

كما أكد اللقاح فعاليته ضد الأحوال الصعبة للمرض بنسبة ما بين 82,1 و87,6%. وتعتمد هذه الإحصائيات على بحث المعلومات حول 40 ألف شخص، التي حصلت عليها وزارة الصحة لولاية بوينس آيرس.

وأضاف الصندوق الروسي أن مؤلفي البحث المنشور هم 15 خبيرا من وزارة الصحة في ولاية بوينس آيرس وكذلك كلية العلوم الطبية لجامعة "لا بلاتا" الوطنية وقسم علم المناعة بمستشفى الأخت ماريا ليودوفيكا للأطفال ومعهد الحوسبة لجامعة بوينس آيرس.

المصدر: نوفوستي