طالبان: روسيا سترسل مساعدات إنسانية إلى كابل

قال عبد الهادي حمداني رئيس مطار كابل، إن روسيا وتركيا أبلغتا حركة طالبان، بعزمهما على تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الأفغانية، لنقل شحنات من المساعدات الإنسانية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف حمداني، الذي عينته طالبان قبل فترة وجيزة في منصب مدير مطار كابل: "في الآونة الأخيرة، هبطت في مطار كابل، طائرات تحمل مساعدات من قطر والبحرين والإمارات العربية، وأوزبكستان وكازاخستان وباكستان".

إقرأ المزيد

وتابع رئيس المطار القول: "لقد أكدت لنا روسيا وتركيا كذلك، أنهما سترسلان طائرات إلى مطار كابل، محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في الأيام المقبلة".

المصدر: تاس