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هبوط أول طائرة تجارية في مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي

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هبوط أول طائرة تجارية في مطار كابل بعد الانسحاب الأمريكي
Sputnik
مطار كابل - صورة أرشيفية
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قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن مطار العاصمة الأفغانية، شهد وصول أول طائرة تنفذ رحلة تجارية دولية، بعد انسحاب الجيش الأمريكي من كابل.

وذكرت الوكالة، أن الطائرة تعود إلى شركة طيران Pakistan International Airlines. 

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وأضافت الوكالة الفرنسية: "هبطت في مطار كابل اليوم الاثنين، أول طائرة تنفذ رحلة تجارية دولية، بعد انسحاب القوات المسلحة الأمريكية ووصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان".

المصدر: تاس

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