 
مباشر

طهران: تشكيلة طالبان الحكومية لن تتطابق مع نظرتنا ونظرة المجتمع الدولي لحكومة شاملة

أخبار العالم

طهران: تشكيلة طالبان الحكومية لن تتطابق مع نظرتنا ونظرة المجتمع الدولي لحكومة شاملة
AFP JOE KLAMAR / AFP
العلم الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9y9

أكدت طهران أن "التشكيلة الحكومية التي أعلنت عنها حركة طالبان لتسيير الأمور لن تتطابق مع نظرة إيران، ونظرة المجتمع الدولي إلى حكومة شاملة في أفغانستان".

إقرأ المزيد
إيران: أي حكومة تصل إلى الحكم بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها
إيران: أي حكومة تصل إلى الحكم بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "التشكيلة التي أعلنت عنها طالبان لتسيير الأمور، لن تتطابق مع نظرتنا ونظرة المجتمع الدولي إلى حكومة شاملة في أفغانستان"، مشددا على أنه "يجب الالتزام بالحوار لحل القضايا في أفغانستان".

وأضاف زادة: "ندين الاقتتال الداخلي في أفغانستان"، مؤكدا أن "التجاوزات في بنجشير يجب أن تتوقف، وأنه يجب الالتزام بالحوار لحل القضايا في أفغانستان".

وأوضح قائلا: "مواقفنا تجاه الأزمة الأفغانية لطالما كانت واضحة وشفافة، وأكدناها خلال البيانات الصادرة عن الخارجية وتصريحات وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان وتصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي"، مشيرا إلى أن "مواقف إيران الرسمية تأتي عبر المتحدث باسم الخارجية أو وزير الخارجية، لكن المجتمع الإيراني حر بالتعبير عن آرائه حول الموضوع".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا