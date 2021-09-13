السفير الإيراني: يمكن إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق بعد السيطرة على كورونا
AFP Maya GEBEILY / AFP
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أكد السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق يخص الزوار الذين يستخدمون الرحلات الجوية.
وأشار إيرج مسجدي إلى أنه من الممكن أن يطبق قرار إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق على الرحلات البرية بعد السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أعلن عقب محادثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران أمس الأحد، عن توصلهما إلى اتفاق على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.
المصدر: RT
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