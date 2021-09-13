بعد اختبار صاروخي كوري شمالي جديد.. واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن حلفائها

أعلن البنتاغون أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع تمثل "تهديدا" لجيرانها والمجتمع الدولي، وأكد التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

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وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان لها، إن "هذا النشاط يلقي الضوء على التركيز المستمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يمثله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، مؤكدا أن التزامها الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يبقى "صارما".

واختبرت كوريا الشمالية صاروخا جديدا من طراز "كروز" طويل المدى في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد، التي أكدت أن التجارب كانت ناجحة.

وأجريت تجارب الإطلاق يومي السبت والأحد بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، وقطعت الصواريخ مسارا طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تحدده الوكالة الكورية الشمالية.

المصدر: وكالات