الولايات المتحدة.. انهيار مجمع سكني جراء انفجار في ولاية جورجيا
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن مجمعا سكنيا في مقاطعة دى كلاب بولاية جورجيا انهار جزئيا، جراء انفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص.
وقال رجال الأمن إنهم لاحظوا رائحة غاز قوية بعد الانفجار بقليل، كما تضرر عدد من المباني المجاورة نتيجة لذلك.
وحسب الشرطة، لم يعرف ما إذا كان أي من السكان تحت الأنقاض، إلا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق نتيجة الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.
If y’all know Anyone who lives at Arrive Perimeter apartments check on them— 🍫 D A D D Y (@shoutout2dekaye) September 12, 2021
A gas line blew up at the entrance and several people are trapped inside of the building pic.twitter.com/UFja2G2Hiw
المصدر: وسائل إعلام أمريكية
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