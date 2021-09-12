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الكرملين: بوتين ولوكاشينكو مهتمان بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المرهون بإرادة بروكسل

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الكرملين: بوتين ولوكاشينكو مهتمان بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المرهون بإرادة بروكسل
Sputnik Sergey Ilyin
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الكرملين أن الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مهتمان بتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن هذا التطبيع مرهون بتوفر إرادة بروكسل السياسية لذلك.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات لقناة ONT التلفزيونية البيلاروسية اليوم الأحد: "نحن على يقين تام بأن زعيمي بلدينا مهتمان ولا يخفيان ذلك، ببناء علاقات طيبة مع جميع دول العالم وفي المقام الأول مع جيراننا الأوروبيين. هما مهتمان بإحياء تعاوننا التجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة الحوار والابتعاد عن هذه العقوبات" المتبادلة.

وتابع: "لكن رقصة التانغو تتطلب شريكين كما يقال، لذا فعلينا أن ننتظر حتى تعرب بروكسل أيضا عن إرادتها السياسية لذلك".

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المصدر: "تاس"

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