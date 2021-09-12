مقتل شخص على الأقل في تحطم مروحية جنوب فرنسا
AFP ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه بتحطم مروحية تابعة للأمن المدني اليوم الأحد، قرب بلدة فيلارد دي لانس جنوبي البلاد.
وكتب دارمانان في تغريدة: "أقدم التعازي لأسرة وزملاء الميكانيكي الذي توفي في حادث تحطم مروحية تدخّل كان على متنها 5 أشخاص. أعرب عن تضامني العميق مع الأسرة الكبيرة للأمن المدني وعمال الإنقاذ الجبلي".
وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أن المروحية كانت في مهمة إنقاذ.
والمروحية من طراز "إي سي 145" وكان على متنها 5 أشخاص هم عمال إنقاذ وطيار وفنّي.
المصدر: RT
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