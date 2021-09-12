معارضو الإجهاض يخترقون موقع الحزب الجمهوري في تكساس

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد اختراق موقع الحزب الجمهوري المهيمن في ولاية تكساس.

ووفقا للشبكة، فإن الاختراق وراءه مجموعة هاكرز يطالبون بإلغاء قانون الإجهاض الذي تم تبنيه مؤخرا في الولاية، ويعتبر من أكثر القوانين صرامة في البلاد.

وتمكن المخترقون من حجب الموقع لساعات عديدة ونشروا صورا فاحشة وشعارات تتهم الجمهوريين بمحاولة "انتزاع حقوق المرأة".

ودخل قانون جديد في تكساس حيز التنفيذ هذا الشهر، حيث يحظر إجراء عمليات الإجهاض بعد حوالي ستة أسابيع من الحمل.

ويمنع القانون عمليات الإجهاض بمجرد أن يتمكن الطبيب من اكتشاف نشاط قلب الجنين، والذي يحدث غالبا قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل، كما يمنح القانون المواطنين الحق في مقاضاة الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض بعد ذلك الوقت.

المصدر: RT + "فوكس نيوز"