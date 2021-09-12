 
مباشر

طالبان توجه رسالة لدول العالم

أخبار العالم

طالبان توجه رسالة لدول العالم
Reuters LIM
الملا عبد الغني برادر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9u1

أكد نائب رئيس حكومة "طالبان" بالوكالة عبد الغني برادر أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم لتهديد أمن الدول الأخرى، مضيفا أن الحركة ستضمن أمن الدبلوماسيين والمستثمرين في البلاد.

وقال برادر في بيان اليوم الأحد: "لن تستخدم أراضي أفغانستان ضد أمن أي دولة، وعلى أساس المعاملة بالمثل، سنضمن أمن جميع الدبلوماسيين والسفارات ووكالات الإغاثة والمستثمرين".

يذكر أن الحركة قررت تعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، نائبا لرئيس الوزراء بالوكالة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا