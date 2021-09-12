 
مباشر

وسائل إعلام: باكستان استضافت اجتماعا استخباراتيا إقليميا حول أفغانستان

أخبار العالم

وسائل إعلام: باكستان استضافت اجتماعا استخباراتيا إقليميا حول أفغانستان
Globallookpress Keystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9tt

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن إسلام آباد استضاف اجتماعا لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية لدول المنطقة بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان.

وأكدت قناة geo.tv اليوم الأحد أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI) الجنرال فايز حميد جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.

المصدر: geo.tv

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا