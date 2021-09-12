وسائل إعلام: باكستان استضافت اجتماعا استخباراتيا إقليميا حول أفغانستان
Globallookpress Keystone Press Agency
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أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن إسلام آباد استضاف اجتماعا لرؤساء الأجهزة الاستخباراتية لدول المنطقة بهدف بحث مستجدات الوضع في أفغانستان.
وأكدت قناة geo.tv اليوم الأحد أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية (ISI) الجنرال فايز حميد جمع رؤساء استخبارات الصين وإيران وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع تطرق إلى سبل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان.
المصدر: geo.tv
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