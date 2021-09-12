"اتحاد علماء المسلمين" يهنئ الملا آخوند لرئاسة حكومة أفغانستان ويدله على نموذج "الحكم الرشيد"

هنأ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الملا محمد حسن آخوند بتعيينه رئيسا للوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة.

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وأعرب الاتحاد باسم رئاسته ومجلس أمنائه وأمانته العامة وكافة أعضائه عن "خالص تهانيه على الثقة التي حظي بها الشيخ آخوند من قبل الحركة وغيرها من الأطراف الأفغانية بتكليفه رئاسة الحكومة الجديدة".

وقال الاتحاد إن "هذه الثقة تعكس ما يتمتع به الشيخ الملا محمد حسن آخوند من خبرة ومكانة".

وعبر الاتحاد عن "تطلعه في أن تقدم الحكومة الجديدة نموذجا إسلاميا للحكم الرشيد الذي أقامه رسول الرحمة والخلق العظيم وخلفاؤه الراشدون من حيث اعتماد الشورى وبسط العدل وحقن الدماء وكفالة الحريات والحرمات ورعاية الحقوق واستكفاء الأمناء واستيعاب الجميع وتعزيز التصالح والتلاحم المجتمعي بين جميع الاتجاهات والأعراق والمذاهب وترسيخ السلام والعمل على تعزيز المشترك الإنساني والحضاري".

ودعا "جميع مكونات الشعب الأفغاني وقادته إلى مؤازرة الحكومة بالتعاون معها والنصح لها مع اعتماد نهج التحاور والتفاهم السلمي في تجاوز مختلف مشاكل البلاد الناجمة عن زمن الغزو الأجنبي والصراع الداخلي".

و أكد الاتحاد حرصه على التعاون التام وتقديم كل ما يمكن تقديمه للحكومة الجديدة.

المصدر: الموقع الرسمي لـ"لاتحاد العالمي للعلماء المسلمين"