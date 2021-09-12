أثينا: تركيا لم تحدث توترا على حدودنا هذا العام خلافا للعام الماضي

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت أن تركيا لم تسبب خلال هذا العام توترا على حدودها مع اليونان كما فعلت العام الماضي.

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مهرجان سالونيك الدولي الـ85 قال ردا على سؤال عما إذا كانت مطالب تركيا المستمرة حول إخلاء الجزر اليونانية في بحر إيجة من السلاح: "سياستنا تجاه تركيا لا تتغير، فإننا نسعى إلى علاقات جيدة مبنية على القانون الدولي واحترام قواعد حسن الجوار بشكل كامل".

وأضاف: "لقد أثبتنا قدرتنا على الدفاع عن سيادتنا وحقوقنا السيادية. والجميع يعلم أن حقنا في الدفاع عن الذات المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن المساومة عليه إطلاقا".

وقيّم رئيس الحكومة اليونانية إيجابيا عدم تسجيل توترات بين أثينا وأنقرة في السنة الجارية شبيهة بتلك التي سادت في العلاقات بين الدولتين العام الماضي، وظهور مجالات للتفاهم بينهما في المجال الاقتصادي.

وأضاف: "بإمكاننا أن نتعاون بشكل أوسع حول مسألة اللاجئين، وهذا ما ركزت عليه مناقشتنا الأخيرة عندما تحدثت مع الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان".

وتابع: "تركيا تعلم قدرة اليونان على حماية حدودها بشكل فعال"، معربا عن قناعته بأن من مصلحة الدولتين الحد من تدفق المهاجرين من أفغانستان ودعم اللاجئين على مقربة من حدود وطنهم".

المصدر: "تاس"