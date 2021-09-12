لاتفيا.. وزارة الدفاع تعتذر بسبب تدريب عسكري نظم دون إنذار وسط العاصمة (فيديو)
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قدمت وزارة الدفاع اللاتفية اليوم الأحد اعتذارها لأهالي العاصمة ريغا الذين أخافهم تدريب عسكري نظم في وسط المدينة أمس السبت.
وجرى تقديم الاعتذارات على خلفية تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عسكريين يطلقون النار من خراطيش فارغة وينتشرون على أرصفة الشوارع دون أن يولوا أي اهتمام بالمارة.
وقالت الوزارة في بيان: "حدوث مفاجآت شيء لا يمكن استبعاده أثناء التدريبات. أما في هذه الحالة فلم يكن الهدف هو إخافة الأهالي، بل يدور الحديث عن حادث مؤسف".
المصدر: "نوفوستي"
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