"طالبان" تكشف عن حقيقة استخدام الروبية الباكستانية بالمعاملات التجارية في أفغانستان

نفت حركة "طالبان" صحة الأنباء عن استخدام الروبية الباكستانية في المعاملات التجارية الكبرى في أفغانستان.

وشددت "طالبان"، على حساب "الإمارة الإسلامية" التي تديره على موقع "تويتر"، اليوم الأحد على أن جميع المعاملات التجارية في أفغانستان ستكون بالعملة الوطنية.

ستكون جميع المعاملات التجارية بالعملة الأفغانية.

ولا صحة لما يُنشر بشأن استخدام الروبية الباكستانية في المعاملات التجارية الكبرى.

فهويتنا تهمنا کثيرا، ولن يُتخذ قرار يضر المصالح المادية والمعنوية للوطن. pic.twitter.com/cIZvnu69js — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 12, 2021

وتابعت الحركة: "هويتنا تهمنا کثيرا، ولن يتخذ قرار يضر المصالح المادية والمعنوية للوطن".

المصدر: RT