"طالبان" تكشف عن حقيقة استخدام الروبية الباكستانية بالمعاملات التجارية في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9sd
نفت حركة "طالبان" صحة الأنباء عن استخدام الروبية الباكستانية في المعاملات التجارية الكبرى في أفغانستان.
وشددت "طالبان"، على حساب "الإمارة الإسلامية" التي تديره على موقع "تويتر"، اليوم الأحد على أن جميع المعاملات التجارية في أفغانستان ستكون بالعملة الوطنية.
ستكون جميع المعاملات التجارية بالعملة الأفغانية.— الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) September 12, 2021
ولا صحة لما يُنشر بشأن استخدام الروبية الباكستانية في المعاملات التجارية الكبرى.
فهويتنا تهمنا کثيرا، ولن يُتخذ قرار يضر المصالح المادية والمعنوية للوطن. pic.twitter.com/cIZvnu69js
وتابعت الحركة: "هويتنا تهمنا کثيرا، ولن يتخذ قرار يضر المصالح المادية والمعنوية للوطن".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.