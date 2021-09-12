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"طالبان" تكشف عن حقيقة استخدام الروبية الباكستانية بالمعاملات التجارية في أفغانستان

أخبار العالم

Reuters Mohammad Ismail
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نفت حركة "طالبان" صحة الأنباء عن استخدام الروبية الباكستانية في المعاملات التجارية الكبرى في أفغانستان.

وشددت "طالبان"، على حساب "الإمارة الإسلامية" التي تديره على موقع "تويتر"، اليوم الأحد على أن جميع المعاملات التجارية في أفغانستان ستكون بالعملة الوطنية.

وتابعت الحركة: "هويتنا تهمنا کثيرا، ولن يتخذ قرار يضر المصالح المادية والمعنوية للوطن".

المصدر: RT

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