سكرتيرة تكشف ما تحتويه حقيبة رئيس البلاد
قالت ناتاليا إيسمونت سكرتيرة رئيس بيلاروس الصحفية إن حقيبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو نادرا ما تحتوي على شيء مثير للفضول، وهي تحتوي عادة على مجموعة تقليدية من الوثائق والمستندات.
وأضافت، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "سأخيب ظنكم قليلا على الأرجح. تحتوي الحقيبة على مجموعة تقليدية من المستندات وكذلك قلم، وأدوات مكتبية أخرى مطلوبة للعمل. نادرا ما يوجد شيء يمكن أن يثير الاستغراب والفضول".
وذكرت إيسمونت أيضا أن بوتين ولوكاشينكو غالبا ما يتبادلان الوثائق المصنفة على أنها "سرية" و "سرية للغاية" حتى بدون حقيبة.
وقالت "[ألكسندر لوكاشينكو] يجلب معه أحيانا الوثائق ويتبادل المعلومات. نحن في دولة الاتحاد، وهذا أمر معتاد".
المصدر: نوفوستي
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