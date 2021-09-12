ما الذي قاله الموظف الذي سجل دخول "الإرهابيين" المتورطين في أحداث 11 سبتمبر إلى المطار؟

بعد 20 عاما من أحداث 11 سبتمبر، تختلف ذكريات كل شخص كان حاضرا في هذه الواقعة لما سببته من ضحايا وتداعيات عالمية، فما الذي قاله الموظف الذي سجل دخول "إرهابيين" إلى المطار؟

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أعرب مايك توهي، وكيل تذاكر الخطوط الجوية الأمريكية السابق عن الحزن الذي شعر به منذ 11 سبتمبر 2001 عندما قام بتسجيل دخول اثنين من "الإرهابيين" في مطار بورتلاند، قبل أن يتوجها إلى بوسطن حيث "اختطفا طائرة اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي".

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، قال مايك توهي: "لم يفعلا أي شيء لإثارة أي شكوك حقيقية..ربما مارسا هذا مرات لا حصر لها في مطارات مختلفة".

وأضاف: "كان هذا السؤال الصعب الذي ظل يدور في ذهني لسنوات..وذهبت للاستشارة من أجله..ما الذي أخفقت فيه؟ لماذا لم أر هذا؟".

المصدر: "CNN"