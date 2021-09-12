لوكاشينكو يخاطب العسكريين في التدريبات الروسية البيلاروسية "الغرب 2021"

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه ظهرت مخاطر وتهديدات جديدة على غرب دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

وأشار لوكاشينكو، خلال حفل تكريم العسكريين المشاركين في التدريبات الروسية البيلاروسية "الغرب 2021" اليوم، إلى تفاقم الوضع على حدود دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف رئيس بيلاروس: "انتهت المرحلة الأولى من المناورات المشتركة الغرب 2021، وهي من أهم التدريبات للقوات المسلحة، والتي تجرى على خلفية العدوان الغربي الهجين المستمر ضد بيلاروس وروسيا".

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وتابع لوكاشينكو القول: "نحن نشهد ظهور مخاطر وتحديات جديدة في غرب دولة الاتحاد، وكذلك تفاقم الوضع على حدود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وفي كلمته أمام المشاركين في التدريبات، قال الرئيس البيلاروسي إن هذه التدريبات، "أكدت بوضوح الاستعداد العالي للجيشين الروسي والبيلاروسي وكذلك شعب بيلاروس لتنفيذ تدابير مشتركة لضمان سيادتها واستقلالها".

وتابع لوكاشينكو القول: "لقد اقتنعنا مرة أخرى بكفاءة نظام الدفاع الإقليمي الذي تم تشكيله. ولا يجوز لأحد أن يشك أن أبناء بيلاروس وكازاخستان وروسيا، ومواطني الدول الأخرى الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي – على استعداد لبذل كل الجهود للحفاظ على الأمن والسلام الإقليميين في بلادنا".

المصدر: تاس