الرئاسة البيلاروسية: لقاء بوتين ولوكاشينكو كان مثمرا جدا

قالت السكرتيرة الصحفية للرئيس البيلاروسي ناتاليا إيسمونت، إن اللقاء بين رئيس بلادها ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، كان كما هو متوقع، مثمرا جدا.

وأضافت إيسمونت: "بالطبع، كان لدى الجميع فهم أن هذا الاجتماع سيكون، كما وصفه الرئيس بالاختراق. كان فعلا مثمرا للغاية".

يوم الخميس الماضي، تم عقب اللقاء في الكرملين بين بوتين ولوكاشينكو، تنسيق والموافقة على 28 برنامجا لدولة الاتحاد.

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وأشار بوتين إلى أن الجانبين تمكنا خلال المباحثات من التوصل إلى اتفاقات بشأن تنفيذ سياسة اقتصادية مشتركة عامة، وتكامل أنظمة الدفع، وتعميق التعاون في أمن المعلومات، والجمارك، والضرائب، والطاقة، وغيرها من المجالات.

وصدق رئيسا الحكومتين، على هذه البرامج في اجتماع لمجلس وزراء دولة الاتحاد يوم الجمعة في مينسك.

المصدر: تاس