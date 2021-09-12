إعصار "تشانتو" يغرق تايوان بالأمطار ويتجه نحو شنغهاي

غمر إعصار "تشانتو" تايوان بأمطار غزيرة اليوم الأحد، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي للجزيرة متجها إلى شنغهاي.

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وفي البر الرئيسي الصيني أصدرت الحكومة تحذيرا من الإعصار لشنغهاي وحذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة.

وتم تعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان السبت مع اقتراب العاصفة وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي.

وفي منتصف نهار اليوم الأحد بالتوقيت المحلي كان مركز "تشانتو" على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وهبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة، وفقا لمكتب الأرصاد المركزي.

وقال المكتب إن ما يصل إلى 13 سنتيمترا من الأمطار سقطت الأحد في بعض المناطق متوقعا هطول الأمطار بمنسوب يصل إلى 2- سنتيمترا.

وسقطت أمطار غزيرة على العاصمة تايبيه وأجزاء أخرى من الجزيرة.

ومن المتوقع أن يتجه "تشانتو" شمالا ويغمر شنغهاي بالأمطار قبل أن يتجه شرقا نحو كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مطار نينغبو جنوبي شنغهاي ألغى 41 رحلة جوية.

المصدر: "أسوشيتد برس"