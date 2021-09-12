غينيا.. منافس كوندي السابق والقيادي في المعارضة يدافع عن الانقلاب العسكري

حث القيادي في المعارضة الغينية، سيلو دالين ديالو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على عدم فرض عقوبات اقتصادية على نظام غينيا العسكري الجديد.

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وفي تصريحات لـ"فرانس برس"، قال رئيس الوزراء الأسبق، سيلو دالين ديالو، إن "المجموعة العسكرية لا تستحق فرض عقوبات عليها لأنها وضعت حدا لحالة من غياب القانون"، واصفا الانقلاب الذي حصل مؤخرا بـ"التطور المرحب به".

وأكد ديالو "أنه لم يعد هناك أي حل غير تنفيذ انقلاب"، إذ أنه كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية وفشل في وجه الرئيس الذي تمت الإطاحة به، ألفا كوندي، ثلاث مرات متتالية.

وأضاف: "تدخل الجيش لإنهاء ولاية غير شرعية ولا قانونية كان قرارا مرحبا به بالنسبة إلي"ـ مشددا على أنه "إذا كان النظام العسكري ملتزما حقا بالمضي قدما باتجاه النظام الدستوري عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة ضمن مدة معقولة، فلا أعتقد أن هناك حاجة لفرض عقوبات عليه".

وبحسب "فرانس برس"، يتعرض الجيش الغيني الحاكم إلى ضغوط دبلوماسية متزايدة منذ استحوذت قوات خاصة بقيادة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا على السلطة الأحد الماضي وأوقفت كوندي.

المصدر: "فرانس برس"