موقع إيراني: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يصدر قرارات ضد إيران

ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني الأحد أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يتضمن إصدار أي قرار ضد إيران، وذلك خلافا لتكهنات الإعلام الغربي.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس المحافظين الثلاثاء في 14 سبتمبر في فيينا.

في وقت سابق، تحدثت بعض وسائل الإعلام الغربية عن احتمال صدور قرار ضد إيران في اجتماع الثلاثاء، بناء على تقرير صدر مؤخرا عن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي.

لكن الأنباء التي وصلت إلى "نور نيوز" تشير إلى أن مثل هذا الموضوع لم يطرح وأن قرارا ضد إيران ليس على جدول أعمال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، قد أكد أن موسكو ستصوت ضد أي قرار يتضمن إدانة لإيران حال طرحه على بساط البحث في مجلس المحافظين.

يذكر أن رفائيل غروسي وصل إلى طهران فجر اليوم الأحد ومن المقرر أن يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايراني محمد إسلامي لبحث القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبيل اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دول.

المصدر: "إرنا"