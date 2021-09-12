موقع كوري شمالي منتقدا خطة سيئول الدفاعية: تشحذ سكينها تجاه الأخوة خلف ستار السلام

وجه موقع "ميري" الدعائي الكوري الشمالي، اليوم الأحد، انتقادا للخطة الدفاعية التي أعلنت عنها كوريا الجنوبية مؤخرا، متهما سيئول بـ"شحذ سكينها تجاه الأخوة خلف ستار السلام".

إقرأ المزيد

وهاجم "ميري" خطة الدفاع الكورية الجنوبية متوسطة المدى، موضحا أنها "تهدف إلى تحسين قدرات ضرب المنشآت الرئيسية في كوريا الشمالية".

وأشار إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية، التي تحب التأكيد على الحوار والسلام كلما فتحت أفواهها، تقوم في الواقع بشحذ سكين موجه للأخوة خلف ستار سلام"، مشددا على أنه "لم تعد هناك حاجة لمناقشة من الذي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية ويتسبب في تدهور العلاقات بين الكوريتين".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت عن خطة الدفاع متوسطة المدى في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، بما فيها "تطوير صاروخ باليستي كبير بقوة سلاح نووي تكتيكي يمكنه تدمير المنشآت وقواعد الصواريخ تحت الأرض من خلال اختراق الأنفاق".

المصدر: "يونهاب"