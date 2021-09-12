توصية باتخاذ إجراءات ضد 6 من عناصر شرطة الكابيتول

قالت شرطة الكونغرس الأمريكي، في بيان، إنها أوصت باتخاذ إجراءات تأديبية ضد ستة من عناصرها، على خلفية أعمال الشغب التي وقعت في واشنطن في يناير.

وأضاف البيان: "في ست حالات، صدرت توصية باتخاذ إجراءات تأديبية". وذكر أن الحديث يدور عن حالات السلوك غير اللائق، وعدم الامتثال للأوامر، وكذلك حول النشر غير الملائم للمعلومات.

وشدد البيان على أن الانتهاكات، "لا يجوز أن تنتقص من الجهود البطولية لعناصر شرطة الكابيتول".

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في فبراير الماضي، ذكرت شبكة CNN أنه تم وقف ستة من عناصر شرطة الكابيتول، عن العمل مع المحافظة على أجورهم، وأن 29 منهم قيد التحقيق بسبب أفعالهم خلال أعمال الشغب في 6 يناير في واشنطن.

في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020 فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن. واقتحم أنصار منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذين لم يعترفوا بهزيمته في الانتخابات، مبنى الكابيتول بعد تجمع حاشد في واشنطن، وتوقف عمل الكونغرس لعدة ساعات. ونتيجة أعمال الشغب، لقي شرطي وأحد المتظاهرين حتفهما، وتوفي ثلاثة آخرون لأسباب لا علاقة لها بالعنف. وبعد أن تمكنت الشرطة، من تطهير مبنى الكونغرس من المتظاهرين، صدق أعضاء الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: نوفوستي