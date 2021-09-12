وسط التوتر مع تركيا.. اليونان تعتزم شراء مقاتلات "رافال" إضافية (فيديو)

تعتزم الحكومة اليونانية شراء ست طائرات مقاتلة إضافية من طراز "رافال" في ظل استمرار التوتر مع تركيا في شرق المتوسط.

وكانت أثينا قد طلبت 18 طائرة، وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة ألقاها في سالونيكا بثها التلفزيون اليوناني: "قريبا سيكون لدينا 24" طائرة من هذا النوع.

وذكرت تقارير إعلامية يونانية أن أثينا تجري أيضا مفاوضات لشراء 4 فرقاطات جديدة.

وكانت اليونان وتركيا قد اقتربتا من مواجهة عسكرية فى نزاع حول التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط العام الماضي.

المصدر: وسائل إعلام يونانية