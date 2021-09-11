بابا الفاتيكان يدعو إلى مواجهة الأصولية عبر التعليم
Reuters /FW1F/Tim Heritage
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دعا البابا فرنسيس ممثلي مجموعة العشرين بمنتدى الأديان في مدينة بولونيا الإيطالية إلى مواجهة الأصولية والتطرف عبر التعليم ومحو الأمية.
وأكد البابا أن الفقر والجهل يساهمان في العنف، كما ندد بمقتل حوالي 5000 شخص في مواقع دينية حول العالم على مدى السنوات الأربعين الماضية.
وأشار إلى أن الزعماء الدينيين يجب أن "يخدموا الحقيقة" وينددوا بالشر حتى عندما يرتكبه أتباع دياناتهم.
يذكر أن منتدى بولونيا للأديان يعقد في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري.
المصدر: وكالات
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