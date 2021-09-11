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إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

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إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين
Reuters
مطار إسرائيلي - أرشيف -
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أغلقت إسرائيل أحد مطاراتها في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين كان بين 6 فروا من سجن جلبوع وتم اعتقال 4 منهم.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد أغلقت هيئة الطيران المدني المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو في منطقة مرج أبي عامر غرب مدينة العفولة شمالي البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن إغلاق المطار جاء على خلفية تحليق المروحيات والطائرات دون طيار في المنطقة للقبض على الأسيرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطار مجيدو في الظروف العادية يكون في هذا الوقت مكتظا بالطيران المدني الخفيف والطيران المظلي خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبها، نشرت قناة "كان" مقطع فيديو يوثق لعمليات التعقب والمطاردة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للأسيرين.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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