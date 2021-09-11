إغلاق مطار إسرائيلي في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين

أغلقت إسرائيل أحد مطاراتها في إطار البحث عن أسيرين فلسطينيين كان بين 6 فروا من سجن جلبوع وتم اعتقال 4 منهم.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد أغلقت هيئة الطيران المدني المجال الجوي في منطقة مطار مجيدو في منطقة مرج أبي عامر غرب مدينة العفولة شمالي البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن إغلاق المطار جاء على خلفية تحليق المروحيات والطائرات دون طيار في المنطقة للقبض على الأسيرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطار مجيدو في الظروف العادية يكون في هذا الوقت مكتظا بالطيران المدني الخفيف والطيران المظلي خاصة في عطلات نهاية الأسبوع.

من جانبها، نشرت قناة "كان" مقطع فيديو يوثق لعمليات التعقب والمطاردة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للأسيرين.

הסריקות בכפרים והחיפושים עד השעות הקטנות: צה"ל מפרסם תיעוד מפעילות החיפוש אחר המחבלים שברחו מכלא גלבוע @ItayBlumental (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/vXVXJldceP — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

المصدر: وسائل إعلام عبرية