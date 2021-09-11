صومالي يطعن خمسة أشخاص على متن حافلة بإيطاليا

اعتقلت الشرطة الإيطالية رجلا صوماليا طعن خمسة أشخاص على متن حافلة في مدينة ريميني، وفق ما نقله موقع "كورييري دي بولونيا".

وأوضح الموقع أن الرجل رد بعدوانية عندما طلبت منه مراقبتا الحافلة إظهار تذكرته، حيث طعنهما وأصابهما بجروح في العنق والكتف.

كما أصيب ثلاثة ركاب بينهم طفل خلال الاعتداء، وشوهدوا وهم يتلقون المساعدة الطبية.

وبعد جريمته حاول الجاني سرقة سيارة لكنه فشل، لتعتقله الشرطة بعد أكثر من ساعة على الواقعة.

المصدر: "نوفوستي"