إيران.. تيار إصلاحي يرأسه شقيق خامنئي يطالب الحكومة بعدم الاعتراف بحكومة "طالبان"
Reuters LISI NIESNER
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طالب تيار تابع للإصلاحيين في إيران بزعامة هادي خامنئي شقيق المرشد علي خامنئي حكومة بلاده، بعدم الاعتراف بحكومة حركة "طالبان" في أفغانستان.
وقال هادي خامنئي في تصريح إن "صمت التلفزيوني الإيراني حيال ما يجري في أفغانستان والمواقف المثيرة للتفرقة التي يتخذها المحافظون تعبر عن أخطاء فكرية عميقة تجاه القضية الأفغانية".
وأضاف: "نطالب الدول الإسلامية ولاسيما إيران بتكريس جهودها لمساعدة اللاجئين خاصة المحاصرين في بنجشير".
وتابع: "نشدد على ضرورة عدم الاعتراف بهذه الحكومة المزيفة".
المصدر: "جمران"
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