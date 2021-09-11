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أمطار غير مسبوقة لم تشهدها الهند منذ 46 عاما تشل مطار نيودلهي (فيديو)

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أمطار غير مسبوقة لم تشهدها الهند منذ 46 عاما تشل مطار نيودلهي (فيديو)
Reuters
لم تشهدها منذ 46 عاما.. أمطار غزيرة تشل حركة مطار نيودلهي في الهند
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أدت الأمطار الغزيرة إلى تأخير الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم السبت.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن دلهي شهدت أغزر أمطار منذ 46 عاما بلغ منسوبها مترا في موسم الرياح الموسمية الذي يستمر حتى نهاية الشهر.

وأضافت إدارة الأرصاد أن الأمطار تسببت باضطراب كبير في حركة المرور وفيضانات شديدة في المناطق المنخفضة من المدينة واقترحت أن يلزم الناس بيوتهم.

وأصدرت شركات الطيران الهندية إرشادات للمسافرين طلبت منهم فيها مراجعة وضع رحلاتهم.

ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للشوارع والمطار بعد أن غمرتها المياه بالإضافة إلى حافلات تقطعت بها السبل.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام هندية

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