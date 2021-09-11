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شاهد.. شرطة نيويورك تنشر فيديو لجريمة قتل مروعة وسط المدينة

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شاهد.. شرطة نيويورك تنشر فيديو لجريمة قتل مروعة وسط المدينة
RT / Youtube.com / NBC New York
شاهد.. شرطة نيويورك تنشر مقطع فيديو لحظة وقوع جريمة مروعة وسط المدينة
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نشرت شرطة نيويورك فيديو مروعا لجريمة قتل شخص على يد رجل كان يتظاهر بإصلاح سيارته في أحد شوارع المدينة.

ويظهر الضحية ويدعى جيرمين ديكسون (46 عاما) في الفيديو المأخوذ من كاميرا مراقبة قريبة وهو يعبر الشارع قبل أن يصعد سيارة دفع رباعي، عندما بدأ المجرم الركض نحوه.

وبعد ثوان أطلق عدة رصاصات على ديكسون من مسافة قريبة وتم إعلان وفاة الضحية في مكان الحادث.

وقالت شرطة نيويورك إن الجاني ذو بشرة داكنة وشوهد آخر مرة يرتدي قبعة سوداء وقناعا للوجه وملابس سوداء.

وأضافت أن القاتل هرب من مكان الحادث بسيارة نيسان سيدان بيضاء اللون فيما تم رصد مكافأة قيمتها 3500 دولار لأي شخص يدلي بمعلومات عنه.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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